Corona aktuell : 80-jähriger Leverkusener stirbt an den Folgen einer Infektion

80-jähriger Leverkusener stirbt an den Folgen einer Infektion

Leverkusen In Leverkusen gibt es einen weiteren Todesfall infolge einer Infektion mit dem Coronavirus. Ein 80-jähriger Leverkusener mit Vorerkrankungen ist am Wochenende gestorben.

Damit erhöht sich die Zahl der Todesfälle in Leverkusen laut Stadtverwaltung auf insgesamt acht. Seit März 2020 wurden 478 Personen positiv auf das Corona-Virus getestet, 428 Bürger sind mittlerweile genesen. Am Montag waren 42 Leverkusener akut infiziert. Das ist einer weniger als am Vortag.