Basketball-Frauen : BBZ Opladen will erneut vorne mitspielen

BBZ-Trainerin Grit Schneider in Aktion. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Bevor Corona die Spielzeit in der 2. Bundesliga beendete, belegten die Basketballerinnen den vierten Platz und wären für die Play-offs qualifiziert gewesen. Das ist mit erneuertem Kader nun auch das Ziel für die anstehende Saison.

Die Basketballerinnen vom BBZ Opladen haben sich in den vergangenen zwei Jahren gut entwickelt. Die Zweitliga-Mannschaft um Trainerin Grit Schneider belegte beim coronabedingten Saisonabbruch den vierten Platz, der zugleich die Teilnahme an den Play-offs bedeutet hätte. „Für meine junge Mannschaft war das schon sehr schade. Wir waren vom Gefühl her einfach noch nicht fertig“, sagt Schneider.

Die Trainerin würde in der neuen Runde gerne wieder um die vorderen Ränge mitspielen. Die Konkurrenz ist mit Auftaktgegner Eintracht Braunschweig, der am 25. Oktober in Opladen gastiert, den Rheinland Lions sowie Rotenburg und Grünberg zwar groß, doch das BBZ-Team will die Herausforderung annehmen.

Mitte August ist die Mannschaft in die Vorbereitung gestartet. In einem ersten Test wurde der luxemburgische Erstligist Sparta Bartringen mit 101:46 (46:21) deklassiert. Derzeit wird vor allem an der Integration der sechs neuen Spielerinnen gearbeitet. Centerin Carolina Krabbe kehrt nach zwei Jahren aus Rhöndorf zurück, die 18-jährige Jugend-Nationalspielerin Nika Carstens schloss sich ebenfalls aus Rhöndorf an. Luisa Krokowski wurde aus der eigenen Reserve hochgezogen, Olivia Okpara wechselt aus Köln nach Opladen.

Hinzu kommen die Schnelle-Zwillinge Jana und Lea aus Neuss. Die Perspektivspielerinnen sollen aber vor allem in der zweiten Mannschaft Einsatzzeiten für ihre persönliche Entwicklung erhalten. „Damit erhalten wir viel Talent und Perspektive. Jetzt geht es darum, aus den Spielerinnen etwas zu machen“, sagt Übungsleiterin Schneider. Emilia Tenbrock und Franziska Prinz haben sich fürs Studium in Richtung USA verabschiedet, Johanna Beckert ist nach Aachen umgezogen. Ronja Schmidt wird künftig für die „Zweite“ des BBZ auflaufen und soll nur noch im Notfall aushelfen. Sarah Stock wird in der Hinrunde wegen eines Auslandssemesters fehlen, die im Moment verletzte Martha Middeler wird Ende des Jahres zum Studieren das Land verlassen.