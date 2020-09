Corona in Leverkusen : Zahl der Infizierten steigt um zehn binnen eines Tages

Handhygiene bleibt wichtig. Foto: dpa/Klaus-Dietmar Gabbert

Leverkusen Die Zahl der akut Infizierten in Leverkusen steigt. Am Freitag waren es 42, zehn mehr als am Vortag.

Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 662 Menschen infiziert, 413 sind genesen, sieben Leverkusener starben an den Folgen einer Infektion. Im Klinikum Leverkusen werden derzeit sechs Covid-19-Fälle stationär behandelt, zwei Patienten befinden sich auf der Intensivstation, ein Patient kommt aus Leverkusen.

Das Gesundheitsamt rät weiterhin dringend dazu, Reisen in Risikogebiete zu vermeiden. Außerdem sind bei sozialen Kontakten unbedingt und unverändert die bekannten Hygieneregeln einzuhalten: Das sind Abstand, Mund-Nasen-Schutz, Händehygiene.

(bu )