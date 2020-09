Historie : Leverkusener erkunden ihre Stadtgeschichte

Leverkusen Das Geschichtsfest kann wegen der Corona-Pandemie nicht wie gewohnt stattfinden, trotzdem stellen die Organisatoren ein breites Programm auf die Beine.

Die Geschichte lebt in Leverkusen und das am offensichtlichsten am Tag des offenen Denkmals. Dieses Jahr hielt die Villa Römer unter dem Motto „Chance Denkmal: Erinnern. Erhalten. Neu Denken.“ erneut Stücke der Leverkusener Geschichte bereit.