Stadtfeuerwehrtag : Ein Leben mit der Feuerwehr

Beim Stadtfeuerwehrtag wurde Helmut Scholz (l.) von Feuerwehr-Chef Hermann Greven für 70-jährige Mitgliedschaft geehrt. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Beim großen Feuerwehrtag wurde ein besonderer Jubilar geehrt: Helmut Scholz (89), seit 70 Jahren dabei.

Am Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Bergisch Neukirchen kamen am Sonntag die Kameraden der Einheiten zum großen Stadtfeuerwehrtag zusammen. Ein besonderer Tag, bei dem langjährige und besonders engagierte Mitglieder geehrt, der Nachwuchs ausgezeichnet und die neue Jugendfeuerwehr Hitdorf willkommen geheißen wurde.

Seine Tränen konnte Helmut Scholz am Ende einer langen Zeremonie kaum zurückhalten. Von zu vielen Erinnerungen schien der 89-Jährige plötzlich übermannt zu werden. An diesem Tag wurde er für 70 Jahre Feuerwehr-Zugehörigkeit geehrt. Kaum ein anderer hat so eine lange Laufbahn bei der Feuerwehr in Leverkusen vorzuweisen, sagte auch Feuerwehr-Chef Hermann Greven, der diese Auszeichnung als besonderen Höhepunkt des Tages ankündigte. „Ich muss zugeben, dass wir schlecht vorbereitet sind, aber ich verspreche, wir reichen alle Unterlagen und Auszeichnungen nach“, richtete er seine Worte an den Jubilar des Tages. Ein Strauß Blumen gab es trotzdem und anerkennende Worte von Oberbürgermeister Uwe Richrath.

Scholz war 1949 als 20-jähriger Bursche der Feuerwehr in Manfort beigetreten, aus einer Familientradition heraus: „Wenn wir in der Familie Geburtstag gefeiert haben und dann der Alarm ging, waren alle weg“, erinnert sich Scholz. Nach dem Krieg gehörte es sich für seine Angehörigen, als Brandbekämpfer in der Nachbarschaft auszuhelfen. Auch Tochter Gaby Benedikt und Scholz’ Nichte Brigitte Schultes wuchsen damit auf, dass die Männer der Familie zur Feuerwehr gehörten. „Eigentlich gehörte die Feuerwehr zu unserer Familie“, sagte Schultes und lächelte. „Zu Weihnachten kam der Nikolaus bei uns immer vom Himmel an der Feuerwehrstange hinunter, und im Keller stand dieses sperrige Gerät, so groß wie ein halber Bierkasten. Wenn da der Alarm ertönte, ging es in Windeseile auf dem Rad oder mit dem Auto zur Wache und zum nächsten Einsatz“, erzählte Schultes, während Scholz gedankenversunken nickte.