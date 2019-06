Spiel und Spaß : Bürgervereinigung feierte das 36. Aquila-Fest

Leverkusen Auf dem Schulhof der Grundschule Pestalozzi Straße war gute Stimmung. Nur am Freitagabend machte einige Jugendliche Ärger.

Das Höhner-Lied „Komm, loss mer fiere“ schallte über den Platz, ehe kurz darauf die „Tanzmäuse Leverkusen“ unter Leitung von Sabine Recktenwald zeigten, was sie können. Die musikalische Aufforderung zum Feiern musste Moderator Mike Schumacher ohnehin nicht wiederholen. Einige hundert Besucher nahmen ihn beim Wort, als die Bürgervereinigung Aquila Küppersteg ihr 36. Aquila-Fest am Freitag und Samstag auf dem Schulhof der Grundschule Pestalozzi Straße, unmittelbar hinter den Jugendkunstgruppen, feierte.

Am Freitagabend war die Wahl zur „Miss Aquila“. Die Verantwortlichen um Vorsitzenden Ralf Gross lassen sich jedes Mal etwas Neues einfallen, um die Besucher mit Spiel und Spaß zu unterhalten und zugleich die „Miss Aquila“ bestimmen zu könne. So galt es beispielsweise, Titel und Interpreten von Schlagern zu erraten, außerdem Tischtennisbälle in einen Krug zu werfen. Mit elf Teilnehmern – darunter zwei Männer außerhalb der Wertung – waren „so viele dabei, wie noch nie“, freute sich der Vorsitzende.