Kolonie-Museum : Wohnen wie vor 100 Jahren

Leverkusen Eine Zeitreise im Kolonie-Museum an der Nobelstraße zeigt den Alltag einer längst vergangenen Epoche in der Stadt.

Wer dieses Haus betritt, der besteigt eine Zeitmaschine und wird zurückversetzt in die Zeit zwischen Jahrhundertwende und 1930er Jahre. Eine längst vergangene Epoche, in der es noch keine elektrischen Küchenhelfer, Staubsauger, Fernseher, geschweige denn Computer oder Handys gab. Dafür gab es andere Dinge, bei denen die Älteren unter uns mit einem Lächeln nicken, weil sie es noch aus Erzählungen der Eltern oder Großeltern kennen.

Das Musterhaus an der Nobelstraße entstand 1904 und ist heute ein Museum. 1905 zog dort die Familie Theodor und Eliese Feuser ein, die im Lauf der vielen Jahre acht Kinder und neun Enkelkinder bekommen sollte. Theodor war gelernter Färber im Wuppertaler Bayer-Werk, bevor er an der Lunge erkrankte und in Wiesdorf einen neuen Job als Pförtner im Bayer-Kasino erhielt. Besondere Kenntnisse: Er sprach ein paar Worte Englisch. Eliese war Bandweberin und verkaufte Bänder und Spitzen an Haustüren. Womöglich solche, die heute im Schlafzimmer hängen. Darunter einige „Aussteuerbändchen“ – Spitzenware, mit der etwa die Handtücher fein säuberlich gebügelt und gestärkt, in Sets zusammengebunden und in der „Aussteuertruhe“ versenkt, bis sie endlich gebraucht wurden.