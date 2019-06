Großeinsatz : Brand bei TMD Friction beschäftigt Feuerwehr lange

Leverkusen In einer Produktionshalle des Bremsbelägeherstaellers brannte ein Offen. Die Rauchentwicklung war massiv.

(RP) Der Brand beim Bremsbelägehersteller TMD Friction an der Schlebuscher Straße, der – wie berichtet – am Freitagnachmittag ausgebrochen war, hat die Einsatzkräfte bis weit in den Samstag beschäftigt. Wie die Feuerwehr mitteilt, hatte in einer Produktionshalle ein Ofen und ein großer Teil der dazugehörigen Lüftungsanlage gebrannt. Die Anwohner wurden vorsichtshalber aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Messung in der Nähe des Einsatzortes hätten aber ergeben, dass keine Gefahr für die Anwohner bestand, teilt die Feuerwehr mit. Die Löschkräfte konnten ein Übergreifen des Brandes auf das Dach der Produktionshalle und auf weitere Anlagen verhindern. Immer wieder lokalisierten die Einsatzkräfte mittels Wärmebildkamera Glutnester im Rohrsystem der Abluftanlage. Feuerwehr, Rettungsdienst, DRK, Malteser und THW waren mit insgesamt 40 Fahrzeugen und 154 Kräften vor Ort.