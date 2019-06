Jugendtheater : Auf eigenem Weg zurück in die Zukunft

Auf eigenem Weg zurück in die Zukunft

Das matchboxtheater präsentierte die Komödie „Back in Time“, eine skurrile Science-Fiction-Komödie frei nach dem Film „Zurück in die Zukunft“. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Der Jugendschauspielkursus spielte im matchboxtheater mit viel Improvisation den Kultfilm nach. „Back in Time“ hieß die Science-Fiction-Komödie.

Wohl jeder kennt das Auto mit den brennenden Reifenspuren. Wenn der graue DeLorean im Film in die Vergangeheit und später wieder – Achtung Spoiler – „zurück in die Zukunft“ reist, wissen Kinder und Erwachsene gleichermaßen, um welchen Film es sich handelt. Der erste Teil, der 1985 erschien, gewann einen Oscar. Eine besondere Ehre wurde ihm aber jetzt zuteil: eine eigene Inszenierung im matchboxtheater in Hitdorf.