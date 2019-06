Chormatinee : Die Vielfalt des MGV Dürscheid

Leverkusen Bei der Chormatinee zeigten die Gesangs-Formationen der Vereinigung viel Frische.

Die sangesfreudigen Männer und Frauen des MGV Dürscheid luden am Sonntag zu einer geselligen Chormatinee rund um ihr Sängerheim ein. Neben den vereinseigenen drei Chören traten auch befreundete Sänger auf, wie etwa der Männerchor Hitdorf und „(L)a Cappella“ aus Burscheid. Bei dieser Gelegenheit überreichte der MGV den Erlös aus seinem Benefizkonzert (4000 Euro) an den Ortsverein des Deutschen Kinderschutzbundes.

Gemütlich ging es in der Scheune hinter dem eigentlichen Sängerheim des MGV Dürscheid zu: An langen Tischreihen saßen die Besucher vor der Bühne beisammen und lauschten aufmerksam, mitwippend und leise mit trällernd dem etwas anderen Repertoire des Männergesangsvereins.

Letzterem sei es zu verdanken, dass bei den Dürscheidern seit über zehn Jahren ein frischer Wind weht: „Es wurde damals beschlossen, dass man nicht wie jeder andere Männergesangsverein in der Unendlichkeit der Geschichte verschwinden wollte“, erzählte Theilenberg, der offiziell seit zwei Monaten Vereinsvorsitzender ist. Mit dem neuen Chorleiter Wierz wurde ein neues, zeitgemäßes Repertoire einstudiert. Und mit den neuen Liedern kamen neue und jüngere Sänger dazu. „Das hat so gut funktioniert, dass wir darauf beschlossen, einen gemischten Chor ins Leben zu rufen.“ YMCD bereichert seit 2005 den Verein und bringt – seit 2006 an der Hand von Chorleiterin Angelika Döring-Krüger – Hits aus der Neuzeit mit Schwung und eigener Choreografie auf die Bühne.