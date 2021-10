„Stiftungsfest“ der Löscheinheit Hartefeld-Vernum : Hartefelds Feuerwehr wird 112

Hartefeld Beim „Stiftungsfest“ der Löscheinheit gab es viel Beifall für Festkettenträger Hermann-Josef Tombergs. Gleich fünf Nachwuchskräfte wurden bei den Brandbekämpfern neu aufgenommen.

So viel Besuch trifft sich nur selten im Feuerwehrhaus an der Hartefelder Friedhofstraße. Es war allerdings auch ein besonderes „Stiftungsfest“, das die Löscheinheit Hartefeld-Vernum zum Auftakt ihres 112-Jubiläums feiern wollte. So freute sich Löscheinheitsleiter Carsten Holzweiß nicht nur über den Besuch der Partnerinnen und Partner der Wehrleute, sondern begrüßte auch Geldern Bürgermeister Sven Kaiser, Ortsbürgermeister Friedhelm Dahl sowie den Leiter der Freiwilligen Feuerwehr Geldern, Andrè Bardoun, und dessen Stellvertreter Christoph Willems.