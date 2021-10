Löschzug besteht seit mehr als 100 Jahren : Hohe Ehrungen bei Feuerwehr Millingen

MILLINGEN Der Löschzug Millingen der Freiwilligen Feuerwehr Rees zeichnete seine Jubilare aus. Löschzugführer Thomas Fingerhut wechselt 2022 in die Wehrführung nach Rees.

Seit 25 Jahren gehören Julia Venhoven, Jens Lukkezen, Andreas Stober, Thomas Fingerhut, Matthias Dyck und Torsten Kruse dem Löschzug an. Thomas Fingerhut wurde 2018 zum Brandinspektor ernannt und übernahm im selben Jahr die Führung des Löschzugs Millingen. 2022 wird er in die Wehrführung der Feuerwehr Rees wechseln. „Ich freue mich sehr auf diese Aufgabe und werde das Amt mit Leidenschaft übernehmen“, erklärte Fingerhut, der in der Folge die Führung in Millingen abgeben wird. „Eine Doppelfunktion kommt für mich nicht in Frage, da man solch ein Amt sonst nicht gewissenhaft und zeitlich ausführen kann.“ Auf ihn folgt Thorsten Wojtas als Löschzugführer, der bisher Fingerhuts Stellvertreter war. Dieses Amt wird Jens Lukkezen übernehmen, der jetzt durch die Leitung der Feuerwehr zum stellvertretenden Einheitsführer bestellt wurde.