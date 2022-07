Verwaltung Leverkusen reagiert : Stadt organisiert Krisen-Management bei Gasmangel

Leverkusen Die Vorbereitungen der Verwaltung auf eine drohende Energiekrise im Winter werden nun doch konkreter. Wie die Stadt am Freitag meldet, wurde eine Arbeitsgruppe „Gasmangellage“ unter der Leitung von Baudezernentin Andrea Deppe einberufen.

Als erste Reaktion der Stadtverwaltung auf eine Anfrage unserer Redaktion war Mitte der Woche lediglich von „Gesprächsrunden mit allen relevanten Beteiligten“ die Rede. Die nun offenbar fest eingerichtete Arbeitsgruppe beschäftige sich „mit denkbaren Szenarien bei der Gasversorgung sowie mit möglichen Maßnahmen zur stadtweiten Energieeinsparung bzw. Energiesicherung“, heißt es in einer Pressemitteilung am Freitag.

Der Sportpark habe erste konkrete Maßnahmen zur Energieeinsparung bereits eingeleitet. So werden ab dem 18. Juli die Betriebszeiten für die Park-Sauna im CaLevornia eingeschränkt, um den Stromverbrauch durch die Saunaöfen zu reduzieren und damit auch die Energiekosten zu senken. Künftig ist die ParkSauna an 7 Tagen in der Woche von 10 Uhr bis 20 Uhr geöffnet (bisher 8.30 Uhr bis 22 Uhr und am Wochenende von 9 Uhr bis 22 Uhr).