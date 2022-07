Leichtathletik : WM startet mit sieben Athleten des TSV Bayer 04

TSV-Spitzenläuferin Konstanze Klosterhalfen freut sich über eine kurze Anreise zur WM. Foto: dpa/Martin Rickett

Leverkusen Vom 15. bis zum 24. Juli werden in den USA die Leichtathletik-Weltmeisterschaften ausgetragen. Wir stellen die Leverkusener Teilnehmer vor.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wenn an diesem Freitag in der Universitätsstadt Eugene im US-amerikanischen Bundesstaat Oregon die Leichtathletik-Weltmeisterschaften beginnen, werden sieben Sportler des TSV Bayer 04 Leverkusen dabei sein. Jörn Elberding, Geschäftsführer der Abteilung, sieht allein darin eine „tolle Ausbeute“. Er traut den Spitzenathleten seines TSV viel zu.

Konstanze Klosterhalfen Die WM-Dritte von 2019 wurde zuletzt durch eine Coronainfektion ausgebremst und musste ihre Teilnahme an den Deutschen Meisterschaften absagen. In den Augen Elberdings ist ihr Leistungsvermögen bei der WM, wo sie wieder über die 5000 Meter an den Start geht, daher „ein bisschen eine Wundertüte“. Ein Vorteil für die 25-Jährige ist, dass die WM für sie quasi ein Heim-Meeting ist. Seit 2019 lebt und trainiert die gebürtige Bonnerin in Portland. „Zu einer WM mit dem Auto nur 90 Minuten zu brauchen, ist wunderbar und entspannt die Situation – vor allem jetzt, da ich nach der Coronainfektion meinen Trainingszustand schwer einschätzen kann“, sagt sie.

Info Der Zeitplan für die Leverkusener Sportler Hochsprung (Männer) Quali: 15.7. (19.10 Uhr), Finale: 19.7. (2.45 Uhr) Stabhochsprung (Männer) Quali 23.7. (2.05 Uhr), Finale: 25.7. (2.25 Uhr) 4x400-Meter (Frauen) Vorläufe: 24.7. (2.10 Uhr), Finale: 25.7. (2.25 Uhr) 4x400-Meter Mixed Quali: 15.7. (20.45 Uhr), Finale: 16.7.: 4.50 Uhr Siebenkampf (Frauen) 17.7. (ab 19.35 Uhr), 18.7. (ab 18.35 Uhr) 5000 Meter (Frauen) Vorläufe: 21.7. (1.25 Uhr), Finale: 24.7. (3.25 Uhr)

Judith Franzen Die 23-Jährige ist etwas überraschend sowohl für die 4x400-Meter-Staffel als auch für die 4x400-Meter-Mixed-Staffel nominiert worden. „Die Aufregung steigt, je näher die WM rückt“, sagt die DM-Zweite. Sie freue sich auf die neuen Eindrücke, das Stadion und das Team. „Da meine Saison bisher besser verlief als ich es mir je hätte vorstellen können, bin ich absolut motiviert und habe richtig Bock darauf, die Erfahrung mit der Staffel machen zu dürfen und alles zu geben“, betont Franzen. Die ehemalige Siebenkämpferin und Kurzsprinterin fokussiert sich erst seit Ende 2020 auf die 400 Meter.

Annkathrin Hoven Wie auch für Franzen kam Hovens WM-Nominierung für die 4x400-Meter-Staffel recht unverhofft. „Die Vorfreude ist riesig und ich bin sehr gespannt, wie es ist, Teil einer solchen Mannschaft zu sein und bei einem so großen Ereignis dabei sein zu können“, sagt die 21-Jährige. Sie ist zunächst als Ersatzläuferin eingeplant, hofft aber natürlich, auch wirklich laufen zu dürfen.

Sophie Weißenberg Mit Bestleistungen über die Hürden und die 200 Meter deutete die 24-jährige Siebenkämpferin zuletzt ihr Potenzial an. Die Teilnahme an der WM sei schon ein großer Erfolg für sie. „Da ich auch gut drauf bin, möchte ich nah an meine persönliche Bestleistung ran, im besten Fall auch gerne eine neue aufstellen“, sagt sie. Elberding traut der U23-EM-Zweiten von 2019 derweil eine Überraschung zu. Weißenbergs Bestleistung liegt bei 6293 Punkten.

Mateusz Przybylko Lange hinkte der Hochsprung-Europameister seinen Ansprüchen hinterher. Verletzungen und ein mentales Tief hat der 30-Jährige nun aber hinter sich gelassen – und bei der DM nach langer Zeit mal wieder die 2,30-Meter-Marke geknackt. Nur drei Athleten weltweit sprangen in dieser Saison höher. Im Vorbereitungscamp in Santa Barbara bereitete er sich mit seinem Trainer Hans-Jörg Thomaskamp auf die Wettkämpfe in Eugene vor. Przybylkos Ziel lautet: die Qualifikationsrunde überstehen und im Finale schauen, was möglich ist. „Wenn es so läuft, wie bei den Deutschen, kann eine Medaille auf jeden Fall drin sein“, sagt er. Elberding stimmt zu und betont: „Ich habe das Gefühl, dass er die Last des Europameisters abgelegt und zu alter Form zurückgefunden hat.“

Torben Blech Der ehemalige Mehrkämpfer und jetzige Stabhochspringer kämpft in dieser Saison mit technischen Probleme, sprang zuletzt am Tegernsee aber wieder über 5,75 Meter und schob sich damit in die Top 20 der Weltjahresbestenliste. Das brachte ihm schließlich die WM-Nominierung, mit der er selbst nicht mehr gerechnet hatte. „Ich habe gerade das Gefühl, dass die Puzzleteile langsam zusammenpassen, auch wenn noch nicht alles perfekt ist“, sagt der 27-Jährige.