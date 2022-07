Zerstörungswut an gespendeten Objekten bereitet Mitgliedern Sorge : VVV Opladen will Bänke nach Flut aufmöbeln 

VVV Opladen will Bänke nach Flut aufmöbeln

Zerstörungswut an gespendeten Objekten bereitet Mitgliedern Sorge

Leverkusen-Opladen Finanziell steht der Verkehrs- und Verschönerungsverein gut da. Sorgen bereitet ihm der derzeit fehlende Nachwuchs und vor allem die Zerstörungswut von Unbekannten an frisch aufgestellten Objekten im Stadtteil.

Auf dem Opladener Friedhof „Birkenberg“ wurden die Holzauflagen an sieben Ruhebänken ersetzt. Außerdem gibt es Gespräche mit der Stadt, ob und wie durch Hochwasser beschädigte Bänke und Bäume im „Rehbockpark“ erneuert werden müssen: Der Opladener Verkehrs- und Verschönerungsverein (VVV) ist auch im 148. Jahr seines Bestehens sehr aktiv. Jetzt trafen sich 30 Mitglieder zur ersten Hauptversammlung nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause im Garten der ESV-Festhalle von Herbert von Kieseritzky.

Der Jahresbericht von Geschäftsführer Kajo Nett Wegen fiel wegen des langen Zeitraums ohne nennenswerte Tätigkeiten entsprechend kurz aus. Der Verein hat aktuell 103 Mitglieder. Vor fünf Jahren waren es noch 126. Verglichen mit dem Verlust in anderen Vereinen, sagte Nett, sei man „noch einmal glimpflich davongekommen“. Tatsache bleibe, dass es sehr schwer sei, weitere Interessenten zu finden, weshalb die Nachwuchssorgen entsprechend groß seien.

Eine andere Sorge des Vereins: Was können wir denn in Opladen noch verschönern?“, fragte Esser leicht konsterniert in die Runde. Ruhebänke, die der VVV stiftete, würden innerhalb kurzer Zeit besprüht, zahlreiche Skulpturen durch Vandalismus verunstaltet. Auf die fast rhetorische Frage wusste die Runde spontan auch keine Antwort.