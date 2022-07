Wie sich die Wirtschaft in der Region entwickelt : Leverkusen mit bester Gründungsbilanz der Region

Die Zahl der Unternehmen in Leverkusen steigt stetig. Jahr für Jahr überwiegt die Zahl der Neugründungen die der Geschäftsaufgaben. Foto: dpa/Jens Kalaene

Leverkusen/Leichlingen Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform legt neueste Zahlen vor. Es gibt viele neue Unternehmen, aber auch vergleichsweise viele Insolvenzen.

Ukrainekrieg und Energiekrise haben sich in der lokalen und regionalen Wirtschaft noch nicht sichtbar niedergeschlagen. Vor allem Leverkusen kann sich sehen lassen. Mit einem für das laufende Jahr erwarteten Saldo von 800 Unternehmen in der Gründungsbilanz ist die Chemiestadt Spitzenreiter im Umfeld ihrer bergischen Nachbarstädte.

Das zeigen die jetzt von der Solinger Creditreform vorgelegten Zahlen für das erste Halbjahr 2022. Die Zahl der Gewerbean- und -abmeldungen in Leverkusen bestätigt bisher die hervorragenden Vorjahresergebnisse: Nach den vorliegenden Zahlen ist in diesem Jahr wieder mit einem deutlichen Plus an neuen Unternehmungen zu rechnen: 2.200 Neugewerbe werden nur 1.400 Abmeldungen und Löschungen gegenüberstehen. Damit zeigt die Stadt bei den Unternehmensgründungen seit 2013 durchgängig ein positives Saldo, wenn auch in jährlich unterschiedlicher Ausprägung. 2021 gab es bei den Neugründungen Zuwachs von 832.

„Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Gründungsaktivitäten im ersten Halbjahr 2022 im Gebiet um die Großstädte Solingen, Remscheid und Leverkusen weiter deutlich zugenommen haben“, heißt es in dem Bericht der Creditreform. Gleichzeitig bleibe die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in der Region wie bundesweit auf extrem niedrigem Niveau.

In Relation zu den in ihrer Stadt verzeichneten Unternehmen sind in diesem Jahr in Monheim die meisten Betriebe zusammengebrochen. Mit einem Insolvenzindex von 1,48 bildet die Stadt das Schlusslicht. Auch in Haan haben überdurchschnittlich viele Betriebe Insolvenz angemeldet (Insolvenzindex: 1,36). Den drittletzten Platz der Negativ-Liste belegt in diesem Jahr Leverkusen mit einem Index von 1,25. Hier liege das Verhältnis der Zahl der Unternehmensinsolvenzen zur Zahl der in der Stadt verzeichneten Unternehmen also 25 Prozent über dem lokalen Durchschnitt.

In den übrigen Orten der untersuchten Region sei eine unterdurchschnittliche Insolvenzhäufigkeit zu beobachten. Auf dem Treppchen, nämlich auf dem dritten Platz in dieser Tabelle, finden sich Kopf an Kopf die Städte Langenfeld und Leichlingen mit einem Index von jeweils 0,62. Die „Silbermedaille“ geht in diesem Jahr mit einem Insolvenzindex von 0,60 an die Stadt Hückeswagen.

Die Stadt mit den wenigsten Unternehmensinsolvenzen gemessen an der Anzahl der dort angesiedelten Unternehmen ist in diesem Jahr Wermelskirchen, wo bis zum Stichtag (15. Juni 2022) in diesem Jahr bisher nur zwei unternehmerische Insolvenzverfahren eröffnet worden sind – Insolvenzindex 0,49.

Auch die Schäden, die die einzelne Insolvenz verursacht, seien zurückgegangen. Derzeit stemme sich die Wirtschaft relativ erfolgreich gegen die aktuellen Herausforderungen. „Der Krieg in der Ukraine, die Angst um die Energieversorgung, eine galoppierende Inflation und die weiterhin nicht besiegte Corona-Pandemie lassen jedoch befürchten, dass unsere nächste Analyse von schlechteren Entwicklungen berichten muss“, heißt es weiter.