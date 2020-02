Landgericht : Neuer Prozess um falschen Polizisten

Leverkusen Ein 36-Jähriger soll geholfen haben, eine Seniorin um 32.500 Euro zu erleichtern.

Die Masche mit dem Enkeltrick müsste hinlänglich bekannt sein. Angebliche Familienangehörige rufen bei älteren Menschen an, täuschen ihnen eine Notlage vor, um ihnen höhere Geldbeträge abzunehmen. Für Polizei und Justiz kommt das einem Katz-und-Maus-Spiel gleich. So waren die nun vor dem Kölner Landgericht behandelten Fälle einer neueren Variante schon einmal Gegenstand eines Prozesses. Aber die Banden, die von der Türkei aus gesteuert werden, sind offenbar so verzweigt, dass immer wieder Helfer in Deutschland gefunden werden. In diesem Fall konnten die Ermittlungsbehörden eines weiteren Mittäters habhaft werden, der sich nun verantworten muss.