Nach dem Sturm : Gefahren beim Waldspaziergang

Leverkusen Die Bilanz von Sturm „Sabine“ für die Leverkusener Wälder fällt glimpflich aus. Einige Bäume waren umgestürzt. Dennoch ist Vorsicht geboten.

Das Orkantief „Sabine“, sagt Ralf Pilgram, sei glimpflich mit der Region umgegangen. Die wenigen Sturmschäden vom Wochenende seien weitgehend beseitigt, die sich entgegen vieler Vorhersagen ohnehin in Grenzen hielten. „Sabine“ sei kein Vergleich zu „Kyrill“ oder „Friederike“ gewesen. Vor zwei Jahren etwa habe es in seinem Gebiet einen derartigen Windbruch gegeben, dass mehr als 1000 Festmeter Holz aus dem Wald geholt werden mussten, erinnert sich der Forstverwalter, der für den Bürgerbusch zuständig ist.

Auch im Revier von Karl Zimmermann gab es kaum Schäden. „Hier und da lagen umgekippte Bäume über einem Weg. Das waren allerdings in der Regel solche, die vorher schon in irgendeiner Weise beschädigt waren“, berichtet der Förster vom Landesbetrieb Wald und Holz.

In seinem Monheimer Revier hat „Sabine“ gerade mal zwei Bäume entwurzelt: eine Pappel in der Nähe des Campingplatzes und eine Eiche, die aus dem Knipprather Wald in einen angrenzenden Garten fiel, berichtet Zimmermann. Die weitere Bilanz: ein umgefallener Baum am Sportplatz am Birkenberg, ein noch nicht vollständig geräumter Waldweg im Bereich Engstenberg und eine Ecke im Leverkusener Osten mit 15 umgefallenen Fichten. „Großflächigere Schäden gibt es sonst nicht.“