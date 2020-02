Handball in der Region : Teams des TV Witzhelden siegen

Handball in der Region

Rhein-Wupper Während die Oberliga-Handballerinnen des TVW einen knappen Sieg bei den Bergischen Panthern feiern, haben die Männer leichtes Spiel mit der HSG IV.

Handball, Dritte Liga West: TSV Bayer 04 Leverkusen – BV Borussia Dortmund II (Frauen) 17:20 (7:8). Im Spitzenspiel haben die Junior-Elfen eine knappe Niederlage gegen den Tabellenzweiten aus Dortmund kassiert. Bis zum 17:17 verlief das Aufeinandertreffen der beiden Bundesliga-Reserven ausgeglichen. In der Schlussphase hatten die Gäste jedoch die besseren Aktionen und feierten einen letztlich glücklichen Sieg. Durch den Erfolg bleiben die Westfälinnen dem Spitzenreiter aus Aldekerk auf den Fersen, die von Jörg Hermes trainierten Leverkusenerinnen belegen weiter Rang vier.

TSV Bayer 04 II Schindowski – Sold, Teusch, Bouloudnine (1), Herbak (3), Leuchter, Terfloth, Cormann (1), Jörgens (5), Thiwissen, Lenzen, Tesche (7/1).



Oberliga: HSG Bergische Panther – TV Witzhelden (Frauen) 18:21 (11:10). Am Ende entschieden Nuancen über Sieg und Niederlage im Duell zweier Teams auf Augenhöhe. „Kämpferisch war das super von meiner Mannschaft. Wir hatten Probleme mit einigen Ausfällen und Verletzungen“, sagte Trainerin Lidija Hepp. In der zweiten Halbzeit setzte Rückraumspielerin Luisa Lubberich viele Akzente und hatte mit fünf Treffern maßgeblichen Anteil am Erfolg.