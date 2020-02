Stadtspaziergänge : Künstler-Duo zeigt, wie aus Licht Kunst wird

Malen mit Licht. Das Künstlerduo und Teilnehmer seiner Kurse zaubern mit verschiedenen Lichtquellen und einem Gespür für Ästhetik feine Illuminationen. Foto: Pia Axhmacher/Pia Axmacher

Leverkusen Mit „Luzilla Licht“ lernen Stadtspaziergänger, mit der Taschenlampe vergängliche Bilder in die Dunkelheit der Stadt zu malen.

Malerei oder Graffiti mit Licht? Wie geht das? Im Prinzip hat es wohl jeder schon ausprobiert, nämlich mit der Wunderkerze. Dreht man Kreise oder schreibt Buchstaben in die Luft, während sie abbrennt, dann entstehen jene kurzlebigen und gleißend hellen Linien, vergängliche Bilder, die sich allenfalls mit der Kamera konservieren lassen. Die Faszination der, vor allem durch die Nutzung sozialer Medien, in den vergangenen Jahren erstarkten Lichtkunst ist nicht neu. Es gibt Bilder von Pablo Picasso, in denen er damit experimentierte, erzählt Pia Axmacher, die sich 2018 mit ihrer langjährigen Freundin Annika Demmer zum Künstler-Duo „Luzilla Licht“ zusammenschloss.

Als solches kreieren sie Bilder mit bewegtem Licht und Projektionen auf Hauswänden. Seit mindestens zehn Jahren haben beide, unterstützt von befreundeten Fotografen, Experimente mit verschiedenen Lichtquellen gemacht, während sie zunächst mit Ausbildung und Beruf andere, stets kreative Wege beschritten. Demmer arbeitet inzwischen freiberuflich als Buch-Illustratorin, während Axmacher mehr von der Bühne geprägt ist. Sie nahm Schauspielunterricht, spielte im KAW und im Hitdorfer Matchboxtheater während des Studiums der Theater-, Film- und Fernsehwissenschaften, hospitierte am Kölner Schauspielhaus und lernte in einer Künstleragentur die andere Seite des Theaterlebens kennen.

Info Stadtspaziergang wieder am 6. März Öffentliche Angebote (Anmeldung erwünscht) von „Luzilla Licht“: Stadtspaziergang am 6. März, 18-21 Uhr, durch Quettingen (Treffpunkt Bahnhofsbrücke) und am 2. Mai, 20.30 bis 23.30 Uhr, durch Opladen (Treffpunkt Künstlerbunker, Karlstr. 9.) Falls vorhanden, Taschenlampen, Fotokamera und Stativ mitbringen. Teilnahme kostenlos, Anmeldung an info@luzilla-licht.de, Infos und Bilder: www.luzilla-licht.de, Aktuelles auf facebook und Instagram. Lichtgraffiti auf dem NaturGut Opladen am 5. April und 27. September, mehr: www.naturgut-ophoven.de.

In Leverkusen beteiligte sie sich mit ihrer Partnerin von „Luzilla Licht“ 2019 erstmals an einer Kunstnacht. Mit großen Projektoren und technischem Aufwand „bemalten“ sie für einige Stunden die Fassade des denkmalgeschützten Forums. Diese Lichtprojektionen oder live visuals, die im Innenbereich auch zunehmend zur schnell wandelbaren Bühnengestaltung genutzt werden, sind nur ein Standbein von „Luzilla Licht“. Bei Lichtgraffiti werden Fotos mit Langzeitbelichtung zwischen 15 und 30 Sekunden aufgenommen, in die man währenddessen mit unterschiedlichen Lichtquellen hineinmalen kann. Auf dem Bild vermischen sich die Stills im Halbdunkel und die bewegten Leuchten, deren Spur als helle Linie verewigt wird.

Auch dies schufen „Luzilla Licht“. Foto: Pia Axhmacher/Pia Axmacher

Und noch ein Lichtkunst-Beispiel. Foto: Pia Axhmacher/Pia Axmacher