30 Fälle : Junge Niederländerin betrügt in Leverkusen mit Falschgeld

Vor dem Amtsgericht wurde jetzt wegen Betrugs verhandelt. Eine Frau hatte mit Falschgeld bezahlt.

Denn der habe sie und ihre Familie bedroht. Auch die Polizei habe sie demnach nicht einschalten können. „In dem Moment, liegt einem mehr an der eigenen Sicherheit“, bekräftigte die Niederländerin, die daraufhin leicht in Tränen ausbrach.

Der hatte sie in die verschiedenen Geschäfte geschickt, sie mit den Blüten ausgestattet. Als Belohnung habe sie die Wertsachen wie billigen Schmuck, Kleidung und Kosmetika behalten dürfen. Das Rück­geld (zumeist in Höhe von etwas über 90 Euro) steckte sich ihr Komplize in die Taschen. So entstand in den drei Städten ein Schaden von rund 2700 Euro.