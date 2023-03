Nach der Insolvenz Kaufhof-Gebäude in Wiesdorf bekommt neuen Mieter

Das Frankfurter Immobilienunternehmen DIC Asset hat für seine Immobilie in Wiesdorf - bislang von Galeria Karstadt Kaufhof genutzt - einen Anschlussnutzer gefunden: Die rund 20.400 Quadratmeter Einzelhandelsfläche werden nahtlos an das Dortmunder Modehaus aachener vermietet – zunächst mit einem zehnjährigen Mietvertrag. Nach eigenem Bekunden ist es dem Vermieter damit gelungen, „den Weiterbetrieb des Einzelhandelsstandorts in Leverkusen und die Attraktivität der Innenstadt zu sichern sowie zahlreiche Arbeitsplätze zu erhalten.“ Das Objekt bleibe wie bisher voll vermietet.