Langjährige Mitarbeiterin in Mönchengladbach „Im Kaufhof waren alle für mich da, als ich Krebs bekam“

Mönchengladbach · In den vergangenen Jahren hat Ruth Hoff im Kaufhaus an der Hindenburgstraße schöne wie schwierige Momente erlebt. Nun wird Galeria im Januar 2024 schließen. Die Gladbacherin schaut mit Sorge in die Zukunft – und erzählt von der Kaufhof-Auflösung in Rheydt, die sie auch mitmachen musste.

20.12.2023 , 12:00 Uhr

Ruth Hoff arbeitet im Galeria Kaufhof an der Hindenburgstraße. Bald wird das Geschäft jedoch schließen. Foto: Christoph Wegener