Stadt Neuss strebt Kauf an Gespräche über Galeria-Immobilie auf der Zielgeraden

Auf dem Weg zur neuen Eigentümerin des ehemaligen Galeria-Kaufhof-Gebäudes an der Niederstraße wird das Licht für die Stadt immer grüner. Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft für Buchdruckerei (GfB) – der aktuellen Eigentümerin des Objektes – wollen den Aktionären in einer Vollversammlung Anfang nächsten Jahres den Verkauf an die Stadt vorschlagen. Vorausgesetzt, so GfB-Vorstand Klaus Reh, sei natürlich das positive Votum der Stadt.