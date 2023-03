Basketball in der Region Abstieg des Leichlinger TV nimmt Form an

Basketball, 1. Regionalliga: Citybasket Recklinghausen – TSV Bayer 04 Leverkusen 56:66 (30:37). Weiter auf der Erfolgswelle reitet die Reserve der Giants. Sie setzte sich auch beim direkten Konkurrenten in Recklinghausen durch. „Für beide Teams ging es um viel. Ich bin sehr glücklich, dass meine Jungs diese Hürde gemeistert haben“, sagte Trainer Karsten Schul. Dank des fünften Sieges in Serie sind die Leverkusener in der Tabelle auf den achten Platz geklettert. Ein weiterer Triumph am Wochenende gegen den Zweiten aus Ibbenbüren würde die erneute Teilnahme an den Play-offs bedeuten. Viktor Frankl-Maus und Thomas Fankhauser stachen in der Offensive heraus, das Leverkusener Team verdiente sich aber Bestnoten im Kollektiv.