Leverkusener (38) in Düsseldorf vor Gericht „Der hat die Leute einfach überfahren“

Blankes Entsetzen klang aus der Stimme eines Anwohners in Mörsenbroich, als er in einer Novembernacht 2022 per Handy live gefilmt hat, was unten auf der Straße am Rand einer Massenschlägerei geschah: „Hey, der hat die Leute einfach überfahren, einfach überfahren!“, kommentierte der Augen- und Handy-Zeuge gleich mehrfach eine Szene, in der ein helles Auto in eine Menschenmenge auf der Straße fuhr, etliche Personen zu Boden riss.