Verhandlungen zwischen Rathaus und Eigentümern beendet, jetzt entscheidet der Stadtrat Wenn die Stadt Neuss die Galeria-Immobilie kauft

Dass Bürgermeister Breuer in finanztechnisch nicht leichten Zeiten nach dem Hauptpost-Gebäude am Theodor-Heuss-Platz nun dafür sorgen will, dass die Stadt den Galeria-Kaufhof-Komplex übernimmt, ist deshalb nicht nur mutig, sondern vor allem eine große Chance für die City, auch wenn die Stadt ihre Prioritäten in Sachen Stadtentwicklung deshalb neu sortieren muss. Was passiert, wenn prägende, zentrale Gebäude leer stehen und womöglich von einem Eigentümer zum nächsten wechseln, ohne dass sie sinnvoll genutzt werden, lässt sich in vielen Städten an Rhein und Ruhr begutachten. Die Wirkung für das Umfeld ist fast immer verheerend.