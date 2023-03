Am Leverkusener Gymnasium Schüler schicken Ballon in den „zweiten Stock“ der Erdatmosphäre

Es war so gegen Viertel nach Zehn als etwa 100 Schüler des Werner-Heisenberg-Gymnasiums in Lützenkirchen zeitgleich ihre Hälse reckten, gen Himmel blickten, die Smartphones zückten und staunten. Sie beobachteten, wie der soeben gestartete Stratosphärenballon in den strahlend blauen Himmel flog, dem „zweiten Stockwerk“ der Erdatmosphäre entgegen. Die am Ballon befindlichen Messgeräte, Sensoren und Kameras sollen den Schülern wichtige Daten liefern, die ihre Verwendung auch in anderen Unterrichtsfächern finden sollen. 20 Schüler des Projektkurses Physik und der Astronomie-AG hatten die Mission in monatelanger Arbeit vorbereitet.