Image-Streifen im Kino Die Sportstadt Leverkusen ist nun filmreif

Auf den Rängen der BayArena reißen Fans jubelnd die Arme in die Luft, dann folgen offensichtlich alte Filmaufnahmen in schwarz-weißer Farbe und nehmen Bezug zu den Anfängen des Turn- und Spielvereins aus Leverkusen. Mit dem kurzweiligen und hervorragend gelungenen Imagefilm wirbt das Stadtmarketings in den kommenden Monaten vor jeder Vorführung im Kinopolis für Leverkusen als Raum mit Lebensqualität. Dabei inszeniert sich die Stadt als Sportstadt mit mehr als 90 Vereinen. Auch in Zukunft soll über den Sport Stolz und Identifikation gefördert werden.