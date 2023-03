Am Klinikum Leverkusen Junge Inder beginnen Ausbildung zur Pflegekraft

Acht junge Menschen aus Indien starten im April ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft am Klinikum Leverkusen. Sie kamen am Donnerstagabend auf dem Frankfurter Flughafen an: acht junge Erwachsene im Alter von 18 bis 21 Jahren aus den indischen Bundesstaaten Kerala und Karnataka. Sie beginnen im April eine dreijährige Ausbildung in der Pflegeschule des Klinikums.