Leverkusen/Opladen Ehemaliger Bauverein-Chef Bernd Fass ist gestorben

Bernd Fass ist tot. Der langjährige Chef des Gemeinnützigen Bauvereins Opladen (GBO), der 2019 mit 67 in den Ruhestand getreten war, hatte erst 2021 noch eine der höchsten Auszeichnungen der Stadt entgegengenommen: den Leverkusener Löwen. Oberbürgermeister Uwe Richrath hatte Bernd Fass bei der feierlichen Übergabe in Schloss Morsbroich als Menschen bezeichnet, der soziale Verantwortung übernommen, das Opladener Zentrum mit Weitblick belebt habe und seiner Zeit immer einen Schritt voraus gewesen sei. Mit ihm an der Spitze habe die Stadt stets einen starken Partner an ihrer Seite gehabt, nicht nur in Opladen, sondern auch in Wiesdorf. In der Tat hatte Fass, der sein Zuhause in Overath hatte, auch für den GBO Visionen, die über den Tellerrand Opladens hinausgingen.