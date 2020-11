Feuer in Lützenkirchen : Einfamilienhaus ist nach Brand unbewohnbar

Das Einfamilienhaus in Lützenkirchen, das am Wochenende brannte, ist unbewohnbar. Foto: Marvin Wibbeke

Leverkusen-Lützenkirchen Ein technischer Defekt bei einem auf der Terrasse stehenden Kühlschrank ist laut Polizei die Ursache für das Feuer am Samstagabend.

Das polizeiliche Absperrband ist noch nicht komplett entfernt. An einer Seite vor dem Weg zum Einfamilienhaus an der Straße Auf dem Herberg, das am Samstagabend in Flammen stand, ist es noch angebunden und flattert im Wind. Durch die offenen Fenster sind die verrußten Wände zu sehen. Ansonsten deutet von der Vorderseite wenig darauf hin, dass am Wochenende ein Brand ausgebrochen war, den die Feuerwehr mit 56 Einsatzkräften bekämpft hatte.