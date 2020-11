Neue Bahnstadt Opladen : Abschied mit grünem Daumen: eine „Veralinde“ für Vera Rottes

Lverkusen-Opladen Genau vor ihrer alten Wirkungsstätte, dem Neuen Magazin in Opladen, haben die Mitarbeiter der Bahnstadt-Chefin Vera Rottes ein bleibendes Erinnerungsstück zum Abschied gepflanzt: eine Winterlinde.

So ganz hat es nicht geklappt. Das mit dem heimlich Davonschleichen und bis zum letzten Arbeitstag eines tun, nämlich arbeiten, wie Vera Rottes es sich vorgestellt hatte, wenn sie bisher an den Abschied von der Bahnstadt gedacht hat. Die lieben Kollegen machten der Chefin der Bahnstadt-Entwicklungsgesellschaft einen dicken Strich durch diese Rechnung. Die Managerin musste am Freitag nämlich weg vom Schreibtisch im Neuen Magazin und ab nach draußen. Gärtnern stand auf dem Programm, das die Bahnstadt-Mitarbeiter der Spitzenmanagerin kurz vor dem Ruhestand verordneten.