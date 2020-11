Frauen-Basketball, 2. Liga : BBZ Opladen verschläft Start und dreht dann auf

Laura Zdravevska (am Ball) und BBZ Opladen feierten im ersten Saisonspiel einen Auswärtssieg in Hessen. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Die Basketballerinnen haben beim verspäteten Saisonstart 70:60 in Grünberg gewonnen. Die Frage, ob der zweite Spieltag am kommenden Wochenende stattfinden kann, bleibt indes offen. Noch ist unklar, ob die BBZ-Frauen als Profis oder als Amateure gelten.

Den Start in die Partie verschliefen die BBZ-Frauen. Schnell stand es 1:8 aus Sicht der Gäste und Schneider musste die erste Auszeit nehmen. Danach wurde es besser. Nach einem 12:0-Lauf bis zum Ende des ersten Viertels führten die Opladenerinnen. Im weiteren Spielverlauf überzeugte das Team mit einer guten Feldwurfquote sowie vielen Punkten von der Freiwurflinie. Einziger Kritikpunkt Schneiders waren die Ballverluste. Liegt der Wert in der Regel zwischen 15 und 18, gaben die Gäste dieses Mal 32 Bälle an den Gegner. „Daran werden wir arbeiten müssen“, sagte Schneider.