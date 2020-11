Flammen lodern in Reusrath : E-Auto brennt an Ladesäule ab

Langenfeld Die Feuerwehr war rund vier Stunden im Einsatz.

(gut) In Reusrath ist in der Nacht zum Sonntag ein Elektro-Auto an einer Ladestation der Langenfelder Stadtwerke in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr war nach eigenen Angaben insgesamt rund vier Stunden im Einsatz, um den Brand an der Robert-Koch-Straße zu löschen und das Wrack zu sichern. Zunächst war lediglich eine leichte Rauchentwicklung erkennbar, die sich jedoch schnell verstärkte. Innerhalb weniger Minuten fingen auch die Akkus Feuer, und der Wagen brannte in voller Ausdehnung. Die Einsatzkräfte löschten zunächst aus sicherer Entfernung. Die Löschgruppe Reusrath wurde zur Einsatzstelle nachalarmiert. Nachdem der Brand unter Kontrolle war, wurde der Pkw mit einem Kran in einen Spezialbehälter gehoben. Die Feuerwehr flutete den Container, um die Akkus zu kühlen, damit diese sich nicht erneut entzündeten. Die Brandursache ist noch unklar. Foto: Patrick Schüller