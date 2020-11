Zwei Verletzte : Schwerer Brand in Duisburg – Feuerwehrleute mit Eiern beworfen

Schwerer Brand in Duisburg – Feuerwehrleute mit Eiern beworfen

Die Duisburger Feuerwehr war am Samstagabend stundenlang im Einsatz. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcel Kusch

Duisburg Ein schwerer Brand im Stadtteil Hochfeld hat die Duisburger Feuerwehr am Samstagnachmittag bis tief in die Nacht beschäftigt. Das Haus drohte zeitweise einzustürzen. Zwei Personen wurden verletzt, Gaffer behinderten den Einsatz.

Der Brand brach am Samstagnachmittag gegen 15.10 Uhr im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses auf der Blücherstraße 92 aus. Nach ersten Erkenntnissen entstand der Brand im Kinderzimmer, die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Während der Löscharbeiten wurden Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr durch Schaulustige mit Eiern beworfen, wobei ein Feuerwehrmann im Gesicht getroffen wurde. Außerdem sei eine Fahrzeugbesatzung von etwa 50 Menschen an der Fahrt im Einsatzbereich gehindert und provoziert worden. Einer der Gaffer wurde von der Polizei abgeführt und in Gewahrsam genommen, nachdem er einem Platzverweis nicht Folge leistete.

Der Vermieter brachte die Bewohner in Ersatzunterkünften unter. Für die umfangreichen Löschmaßnahmen musste das Wasser aus mehreren Hydranten zur Einsatzstelle gefördert werden.

Nachdem Teile des Gebäudes im Inneren eingestürzt waren, konnten die Feuerwehrleute den Brand am Abend nur noch von außen bekämpfen. Die verschachtelte Bauweise erschwerte zusätzlich das Arbeiten mit Drehleitern, so dass die Löscharbeiten extrem schwierig waren und das Feuer im Haus sowie auf dem Dach immer wieder aufflammte. Später kam ein Gelenkmast der Werkfeuerwehr des Chemiekonzerns Venator zum Einsatz, berichtete die Feuerwehr in der Nacht.