Feuerwehr-Einsatz in Remscheid : Feuer lässt Scheiben an Realschule platzen

Remscheid Auf dem Gelände der Alexander-von-Humbold-Realschule in Remscheid hat in der Nacht zu Montag ein Schuppen gebrannt. Die äußeren Scheiben der Doppelverglasung an der Schule platzten durch die Hitze.

Passanten haben am Montag gegen 0.45 Brandgeruch an der Grunerstraße bemerkt und die Polizei alarmiert. Die Berufsfeuerwehr und die Löscheinheit Hasten der Freiwilligen Feuerwehr rückten aus. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Schuppen auf dem Gelände der Alexander-von-Humbold Realschule in Vollbrand stand.

Von der Gruner- als auch von der Königstraße rückte die Feuerwehr unter Atemschutz vor. Der Brand wurde schnell unter Kontrolle gebracht, sodass zwar durch die Hitze die äußeren Scheiben der Doppelverglasung vom benachbarten Schulgebäude platzten. Ein Übergriff des Feuers auf das Gebäude konnte jedoch verhindert werden. Die Schule ist weiterhin nutzbar.

(irz)