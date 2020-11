Handball, Frauen-Bundesliga : Elfen verlassen sich zu sehr auf ihre Leistungsträgerinnen

Leverkusen Die Bundesliga-Handballerinnen des TSV Bayer 04 Leverkusen verlieren durch einen Treffer in letzter Sekunde mit 26:27 gegen die HSG Blomberg-Lippe. Zivile Jurgutyte und Mia Zschocken mussten durchspielen.

Die Duelle zwischen Bayers Bundesliga-Handballerinnen und der HSG Blomberg-Lippe sind stets eng. Aber so knapp und spannend wie dieses Mal war es noch nie. Buchstäblich in der letzten Sekunde der Partie sorgte die junge Malina Michalczik für die Entscheidung. Ihr etwas glücklicher Treffer mit der Schlusssirene besiegelte die erste Heimniederlage der Elfen. Die haben mit dem 26:27 (14:13) die Chance verpasst, die Lipperländerinnen zu überholen, die damit ihrerseits erster Verfolger des Spitzenduos aus Dortmund und Bietigheim bleiben.

Hadern werden die Leverkusenerinnen sicherlich mit der Szene, die dem Siegtor der Gäste vorausging. In der ließen sie die nötige Entschlossenheit vermissen. Die Unparteiischen zeigten – vielleicht ein wenig früh – Zeitspiel an. Dann luden die Elfen einmal zu oft die Verantwortung auf die Schultern von Zivile Jurgutyte. Deren nicht optimalen Wurf parierte Blombergs Torhüterin – und ermöglichte so erst den letztlich entscheidenden Angriff mit Michalcziks perfekt getimten Abschluss.

Allerdings lief das Leverkusener Spiel mitunter zu stark über die beiden, was es zu leicht ausrechenbar machte. Auch die Fehlerquote war in der Schlussphase etwas hoch. Eine Kombination aus beiden Faktoren gab am Ende den Ausschlag in einem Krimi, in dem die Führung immer wieder wechselte und sich kein Team weiter als drei Tore absetzen konnte.