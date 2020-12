Initiative aus Leverkusen : Brief an Bildungsministerin: „Keine Pandemie der Bildungslücken“

Leverkusen Ein Zusammenschluss von Schülern, Auszubildenden und Studierenden fordert Anja Karliczek auf, eine Lobby für die junge Generation zu schaffen.

Sprecher der Initiative ist Joshua P.V. Kraski, der ein beratendes Mitglied des CDU-Kreisvorstands ist. Er stellt klar, dass der erneute Lockdown notwendig sei. Er sei aber auch „eine massive Herausforderung für alle Schüler, Eltern und Studierende“. So sollten sich die Fehler aus dem ersten Lockdown keinesfalls wiederholen. Das Schreiben prangert an, dass die Perspektive der jungen Menschen in der Diskussion häufig zu kurz käme. „Noch nie standen junge Menschen vor so einer großen Herausforderung. Doch leider wird trotz der Verantwortung, die die junge Generation zu tragen hat, ihre Perspektive zu oft in der Debatte nicht ausreichend betrachtet“, heißt es in dem Schreiben. „Als Zukunft dieses Landes haben wir ein Recht, in unseren Sorgen und Nöten nicht nur gehört, sondern strukturell bedacht zu werden.“