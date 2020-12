Basketball, 2. Bundesliga (ProA) : JJ Mann hat die wohl schnellsten Hände der Liga

Leverkusen JJ Mann beweist beim Sieg seiner Bayer Giants gegen Bremerhaven Führungsqualitäten. Der US-Amerikaner erhält von Trainer Hansi Gnad ein Sonderlob.

Als bei den Giants nach gutem Start im zweiten Viertel nichts mehr zusammenlief, sahen Leverkusens Zweitliga-Basketballer bereits wie der sichere Verlierer aus. Die in der ProA ungeschlagenen Eisbären Bremerhaven führten mit 17 Punkten. „Was dann passiert ist, hat mich an die vorige Saison erinnert“, sagt Trainer Hansi Gnad. „Da haben wir gegen Nürnberg die ganze Zeit klar hinten gelegen und das Ding am Ende noch umgebogen“, sagt der 57-Jährige. Nur seien damals Zuschauer in der Halle gewesen, die das Team angetrieben hätten. „Dass uns das nun im Geisterspiel gelungen ist, ist bemerkenswert.“ Im dritten Durchgang drehten die Giants angeführt vom überragenden JJ Mann auf, kippten das Spiel und siegten 95:88.