American Football : Amon-Ra St. Brown schreibt Geschichte

Leverkusen Amon-Ra St. Brown hat im College Football eine bemerkenswerte Bestmarke erreicht: vier Touchdowns in einem Viertel. Nun hat er exzellente Aussichten für den NFL-Draft.

Amon-Ra St. Brown hat es schon länger in die Notizbücher der Talent-Scouts der US-amerikanischen Football-Liga NFL geschafft. Nun gab der jüngste Bruder von Profi Equanimeous (Green Bay Packers) eine weitere Bewerbung für eine Anstellung in der höchsten Spielklasse ab. Den der junge Deutsch-Amerikaner mit Wurzeln in Leverkusen hat College-Football-Geschichte geschrieben.

Da braucht es besondere Leistungen, um auf sich aufmerksam zu machen. Und was wäre dafür besser geeignet als die Einstellung alter Bestmarken. Kein Spieler der University of Southern California hat je mehr als vier Touchdowns in einem Spiel erzielt. Das gleiche gilt für die Conference (Pac-12). Und vier erfolgreiche Endzonen-Besuche in einem Viertel sind in der ganzen Football Bowl Subdivision (FBS) der NCAA, der immerhin die 130 besten College-Teams der USA angehören, nur einem anderen Spieler gelungen: Corey Thomas von der Duke University. Dessen Karriere zeigt freilich auch, wie kurzlebig das Football-Geschäft sein kann. Nach nur einem NFL-Spiel (für die Detroit Lions) schaffte Thomas nicht einmal in den unteren Spielklassen World League (bei Frankfurt Galaxy) und Arena Football League (Carolina Cobras) den Durchbruch. Ein besseres Vorbild dürfte Robert Woods sein, mit dem Amon-Ra St. Brown sich nun die Bestmarke der USC teilt. Denn der ist eine feste Größe in der NFL bei den Los Angeles Rams.