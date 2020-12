Fußball, Frauen-Bundesliga : Fußballerinnen untermauern ihre Ambitionen

Leverkusen Die Bundesliga-Frauen von Bayer 04 Leverkusen setzen sich dank Toren von Henrietta Csiszar und Milena Nikolic 2:1 gegen den SC Sand durch. Komplett zufrieden ist Trainer Achim Feifel aber nur mit den drei Punkten.

Die Leverkusenerinnen hätten sich nicht beschweren können, wenn Sand den Platz als Sieger verlassen hätte. Denn von Beginn an ließen sie in einer zerfahrenen Partie jegliche Spielkontrolle vermissen. Vorne leisteten sie sich unnötige Ballverluste und in der Defensive waren die Mängel sogar noch eklatanter. „Wir waren nicht kompakt genug, waren richtig schlecht in der Konterabsicherung und haben dem Gegner zu viel Räume gelassen“, kritisierte Feifel. Ihm fehlte insgesamt die nötige Ruhe im Spiel seines Teams.

Das beste an einem verkorksten Nachmittag war denn auch das Resultat. „Wir haben aus einem Minimum das Maximum herausgeholt“, fasste Feifel das Geschehen erfrischend ehrlich zusammen. Aber der vergleichsweise schwache Abschluss verstellte nicht den Rückblick auf eine unter dem Strich beeindruckend gute Hinrunde. In der hatte Bayer mitunter Pech (etwa in Potsdam, Frankfurt und Essen), war ab und an aber auch mit dem Glück im Bunde wie nun gegen Sand oder auch am ersten Spieltag in Freiburg. Das Rückspiel gegen die Breisgauerinnen am Sonntag ist für den neuen Tabellenfünften der letzte Pflichttermin vor der Winterpause.