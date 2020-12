Volleyball, 2. Frauen-Bundesliga : Team des TSV tritt gegen eine „Gummiwand“ an

Leverkusens Clara Wübbeke (r.), Malin Schäfer (l.) und Lena Overländer konzentrieren sich auf den Ball. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Zweitliga-Volleyballerinnen sind in Dingden zu Gast – ein Gegner, der bislang an jedem Spieltag gepunktet hat. „Wir haben großen Respekt“, sagt Trainer Tigin Yaglioglu.

In Dingden wird der Volleyball gelebt. Die kleine Gemeinde etwa auf halber Strecke zwischen Wesel und Bocholt mit etwas mehr als 7000 Einwohnern nennt sich selbst Volleyballdorf und ist stolz auf seine Zweitliga-Spielerinnen. Die haben in dieser Saison bisher überzeugt, liegen auf dem dritten Rang und sind gegen Spitzenreiter TSV Bayer 04 Leverkusen kein krasser Außenseiter. „Wir haben großen Respekt vor Blau-Weiß Dingden“, sagt Trainer Tigin Yaglioglu vor dem Duell, das am Samstagabend um 19.30 Uhr beginnt.

Während die Leverkusenerinnen alle bisherigen elf Saisonpartien gewonnen haben, halten auch die Dingdenerinnen eine Serie am Laufen. So hat die Truppe zwar drei ihrer neun Spiele verloren, musste sich aber jeweils nur mit 2:3 geschlagen geben – und gewann daher jeweils einen Punkt. „Das heißt, sie sind noch nie mit null Zählern aus einem Spieltag gegangen“, sagt Yaglioglu. „Das zeigt, was für eine Qualität sie haben.“ Die 2:3-Niederlagen setzte es im Übrigen mit Köln, Stralsund und Emlichheim ausschließlich gegen Spitzenteams. „Logisch, dass sie sich auch gegen uns etwas ausrechnen werden.“