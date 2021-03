Basketball, 2. Liga (ProA) : Giants lassen auswärts Punkte liegen

Leverkusen Bei den Eisbären Bremerhaven erwischen Leverkusens Zweitliga-Basketballer einen Traumstart. Nach dramatischer Schlussphase muss sich das Team von Coach Hansi Gnad aber mit 88:89 geschlagen geben.

Wenn es in der letzten Minute noch dramatisch zugeht, gewinnt das Heimteam. Was abseits der Corona-Pandemie vor vollen Rängen oft gilt, trifft in dieser zuschauerlosen ProA-Saison auf die Giants trotzdem zu. In der heimischen Ostermann-Arena haben die Leverkusener in den engen Spielen das Glück des Tüchtigen, auswärts will der Funke aber nicht überspringen. So verloren die Farbenstädter auch in Bremerhaven nach einem ständigen Auf und Ab in letzter Sekunde mit 88:89. „Das war wirklich ärgerlich, denn wir haben insgesamt ein gutes Spiel gemacht“, sagte Trainer Hansi Gnad. „Leider waren wir am Ende nicht clever genug.“