Leverkusener Schule : Berufskolleg Opladen mit Schutzwall gegen Rassismus

Leverkusen Stück für Stück soll die Außenmauer der Bildungseinrichtung in den kommenden Jahren von den Schülern weiter bunt gestaltet werden.

Rassismus und Ausgrenzung? So etwas hat am Berufskolleg Opladen keinen Platz. Seit zehn Jahren engagiert sich die Bildungseinrichtung im Netzwerk „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“, in dem sich mehr als 3000 Schulen vereinen.

Gerne hätten die Verantwortlichen der Schule dieses Jubiläum größer gefeiert, mit den Schülern und Lehrkräften zusammen. So wie den Startschuss vor zehn Jahren. Daher entstand im Laufe des Jahres die Idee, einen „antirassistischen Schutzwall“ zu kreieren. Das bedeutet, dass die Einrichtung damit begonnen hat, ein Stück der Außenmauer bunt zu bemalen und mit Sprüchen und Logos zu versehen. Der erste Abschnitt ist am vergangenen Freitag offiziell eingeweiht worden.

Die ist eigentlich grau und verläuft um das Schulgebäude herum. In der Form kein Hingucker. Das ändert sich in den kommenden Jahren allerdings, und der Anfang ist gemacht. „Stück für Stück sollen die Schüler das von Klasse zu Klasse weitergeben und sich alle an der Aktion beteiligen“, sagt Nick. So werde die Mauer jedes Jahr ein bisschen bunter.