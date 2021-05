Angebote der Städte Hilden und Haan : Kulturrucksack geht in die nächste Runde

Alexandra Völkel bietet am 24. Juli einen Manga-Workshop „Sommerfantasy“ an. Er findet von 10 bis 14 Uhr in der Stadtbücherei Hilden statt. Foto: Stadt Hilden

Hilden/Haan Kulturelle Bildung kann einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung junge Menschen leisten. Auf 10- bis 14-Jährige wartet eine Vielzahl kreativer Angebote.

„Kulturelle Bildung kann einen wesentlichen Beitrag zur Persönlichkeitsentwicklung junger Menschen leisten“, so ist es auch auf der Website des landesweiten Programms zu lesen, „Voraussetzung ist allerdings, dass die Tür zu Kunst und Kultur für alle Kinder und Jugendliche so früh und so weit wie möglich offen steht.“ Der „Kulturrucksack NRW“ ist ein Programm des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW, welches Kunst-, Kultur- und Kreativ-Projekte unterstützt, die gezielt für 10- bis 14-Jährige, also im Übergang vom Kind zum Jugendlichen, konzipiert und angeboten werden.

Geplant ist auch in diesem Jahr ein vielfältiges Angebot an Workshops aus den Bereichen Musik, Tanz, Theater, Foto und Bildende Kunst. So wird es zum Beispiel einen Beatboxen-Workshop in der Musikschule geben. Auch die beliebten Manga-Workshops mit der professionellen Mangaka Alexandra Völkel in der Stadtbücherei stehen auf dem Programm. Ebenso wie Angebote der Rapschool NRW im Jugend- und Kulturzentrum Area51.