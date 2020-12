Pandemiebekämpfung in Leverkusen : Die Impfstraßen sind aufgebaut

Leverkusen-Wiesdorf Bis zu 400 Menschen können pro Tag in der Corona-Impfstelle an der Nobelstraße versorgt werden. Wann es los geht, ist noch unklar. Fakt ist: Der große Saal im Erholungshaus ist umgebaut.

Das Impfzentrum im Erholungshaus an der Nobelstraße steht in den Startlöchern. Am Montag gewährte die Stadt erste Einblicke in die vier Impfstraßen, die im großen Saal eingerichtet werden – zur besseren Kenntlichkeit hat unser Fotograf die einzelnen Bereiche farblich markiert; in der Realität sind die Trennwände in schlichtem Weiß gehalten.