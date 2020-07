Sorgenkind in Opladen : Bahnhofstraße soll "Angstcharakter" loswerden

Opladen Ratsherr Friedrich Busch fordert die Stadt zum Handeln auf, denn bislang sei es nicht gelungen, das Sicherheitsgefühl auf der Straße, die zu den zentralen Straßen in Opladen gehört, zu steigern.

Razzia Im März 2019 hat es eine Polizeirazzia in Shisha-Bars und Spielhallen an der Straße gegeben. Die Lokale würden mitunter „Straftätern wie Dealern, Räubern und Schlägern als Rückzugsort dienen“, hieß es damals vonseiten der Polizei.

Was bisher nicht funktioniert hat, ist die Gründung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft für die Straße im Herzen von Opladen. Die könnte, so sagen die Stadtteilplaner, der Straße gut tun: „Die Bahnhofstraße hat derzeit ein negatives Image.“ Sie bilde mit der Fertigstellung der Westseite der Neuen Bahnstadt eine zentrale Transitlage zwischen neuem Einkaufstandort und Bahnhofsvorplatz zu den Einkaufslagen im Zentrum Opladens. „Mit der Initiierung einer Immobilien- und Standortgemeinschaft Bahnhofstraße können einerseits das Interesse der Hauseigentümer und Gewerbetreibenden in der Bahnhofstraße an dem Standort geweckt und andererseits private Mittel zur Umsetzung und Realisierung von Maßnahmen und Projekten zur Standortaufwertung gewonnen werden“.

Busch stößt diese Aussage sauer auf: „Seit Jahren fordere ich, dass der städtische Ordnungsdienst Räume in der Bahnhofstraße bezieht. Aber dieser Vorschlag stößt jedes Mal auf taube Ohren bei der Stadtverwaltung.“ Es sei zwingend angebracht, dass der neu eingerichtete Kommunale Ordnungsdienst in Räume in der Bahnhofstraße oder in die noch von der Neuen Bahnstadt benutzten Räume am bisherigen Busbahnhof ziehe, wagt der Liberale einen neuen Vorstoß. „Außerdem muss der Kommunale Ordnungsdienst direkt vom Bürger telefonisch zu erreichen sein.“