Veranstaltung trotz Corona-Pandemie möglich : Der Sommergarten kommt

Veranstalter Werner Nolden zeigt, wo der Eingangsbereich des Sommergartens auf der großen Bierbrösenwiese sein wird. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Opladen Die zwei langen Wochenenden im August sollen keine Bierbörse „light“ werden. Das Veranstaltungskonzept ist eng mit der Stadt erarbeitet. Ein nächster Bierbörsentermin ist noch nicht absehbar.

„Es geht doch noch etwas in Leverkusen: kein Schlebuscher Volksfest, keine Bierbörse und leider auch kein Auftritt von Guildo Horn in diesem Jahr! Aber ab Mittwoch, 12. August, gibt es für zwei lange Wochenenden einen Sommergarten an der Opladener Schusterinsel. Mit einem strengen Hygienekonzept wurde unser Sommergarten genehmigt. Ein großes Dankeschön für die Unterstützung an unsere Stadtverwaltung“: Das schreibt Veranstalter Werner Nolden in dieser Woche auf seiner Facebookseite. Und es schwingt Vorfreude mit, ein bisschen Erleichterung auch. Corona hat Nolden seinen traditionellen Veranstaltungssommer, angefangen bei den Kölner Lichtern, ordentlich verhagelt. Aber Nolden wäre nicht Nolden, wenn ihm nicht doch noch etwas anderes eingefallen wäre, als darüber zu lamentieren, dass sein Veranstaltungsbüro noch zehn Jahre etwas von den finanziellen Folgen der Corona-Pandemie haben wird. Eben der Sommergarten.

„Im Mai, als überall Ideen für andere Veranstaltungsformen aufkamen, etwa für Autokinos, hat Oberbürgermeister Uwe Richrath Initiatoren in der Stadt angerufen, auch mich, und gesagt: Wir müssen doch etwas auf die Beine stellen können, was hygienemäßig erlaubt ist“, erzählt Nolden. Da habe er angefangen zu überlegen. Ein Biergarten, eingezäunt und mit allen Corona-Regeln, auf der Kastanienallee könnte klappen. Etliche Termine mit Gesundheitsdezernent Lünenbach und Gesundheitsamtschef Oehler und ein neues Hygienekonzept später stand fest: Es wird ein Sommergarten nicht auf der Allee, sondern auf der großen Bierbörsenwiese. Ein gemütliches Sommerabend-Beisammensein.

Info Trotz allem geht es Samstag nach Köln Kölner Lichter Sie sollten diesen Samstag laufen, fallen nun aus. Nolden fährt mit Kollegen trotzdem nach Köln in die Strandbar. Sommergarten vom 12. bis 23. August, jeweils Mi bis Sa von 16 bis 23 Uhr, So 14-23 Uhr.

„Keine Bierbörse light, keine Bierbörse mit Maulkorb“, betont der Veranstalter. Für zwei lange Wochenenden im August werden vier Getränkestände, ein Landhausgrill und ein Kinderkarussel aufgebaut, dazu Tischgarnituren und hübsche Sommerabendbeleuchtung. Musik kommt vom Band. „Es gibt kein Bühnenprogramm.“ Aus gutem Grund. Das könne tausende Besucher anlocken, die sich dann vor dem einzigen Zugang zum Sommergarten (über die Schusterinsel Höhe IHK) drängeln. „Wir wollen kein Halligalli veranstalten, und hinterher gibt es dann 100 neue Corona-Fälle in Leverkusen, betont Nolden.“

Zum Ansteckungsschutz gibt es neben Maskenpflicht bis zum Tisch Desinfizierpersonal, das gezielt in den verschiedenen Bereichen eingesetzt wird, etwa an den vier Eingangscountern, wo Mitarbeiter den Gästen Tische zuweisen und Kontaktdaten koordinieren, für die Tische selbst und auch in den Toilettenwagen nahe der Hecke unterhalb der Kastanienallee. An den Ständen gibt es Spuckschutze.

Die Stadt hat jetzt die Politik zum Thema Veranstaltungen informiert. „Sofern Veranstalter, Schausteller oder Ähnliches an die Stadt herantreten, um in den kommenden Tagen, Wochen oder Monaten auf de Stadtgebiet eine nach der Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 des Landes Nordrhein-Westfalen durchführbare Veranstaltung... anzumelden, werden diese durch die zuständigen Fachbereiche der Stadt sorgfältig überprüft“, heißt es. Und: „Aktuell steht die Stadt mit Organisatoren verschiedenster Veranstaltungsformate in engem Kontakt, um die Durchführbarkeit solcher Formate schnellstmöglich genehmigen zu können.“ Bei Noldens Sommergarten ist das schon geglückt. Der Veranstalter kann sich vorstellen, dass der Sommergarten 2021 in einem größeren Format laufen könnte, „wenn es mehr Lockerungen gibt. Aber wir müssen jetzt erstmal ausprobieren.“ Mit ein paar hundert Gästen und getrenntem Ein- und Ausgang. „Wir wollen zeigen, dass es auch ohne Halligalli geht und die Leute sich an die Hygieneregeln halten.“