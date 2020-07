Sommerspektakel am Skatepark : „Kinder haben sich nach Bewegung gesehnt“

Mit einer kleinen Zirkusaufführung endet am Freitag das Sommerspektakel. Die jungen Artisten üben fleißig. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Leverkusen Die Organisatoren des Sommerspektakels für Kinder und Jugendliche sind zufrieden. Vor allem, dass die Veranstaltungen trotz und unter Corona-Bedingungen so gut gelaufen sind. In den Einrichtungen gibt es nun noch weitere Ferienangebote.

Gefühlt hatte es gerade erst begonnen, doch nun ist es schon wieder vorbei – das Sommerspektakel am Skatepark. Drei Wochen lang hatten Kinder und Jugendliche die Chance, das umfangreiche Ferienangebot der örtlichen Jugendhäuser zu nutzen. Die Veranstalter sind zufrieden.

Es sei eine Planung ins Ungewisse gewesen. „Wir wussten nicht, wie die Kinder und die Eltern unsere Angebote annehmen“, sagt Rüdiger Porsch vom Haus der Jugend in Quettingen. „Aber am Ende haben wir gemerkt, dass sich die Kinder danach gesehnt haben. Und auch die Eltern waren froh, ihre Kinder hier spielen zu lassen.“ Was in den vergangenen Jahren eine Woche gedauert hat, streckte sich in diesem Jahr über drei Wochen. Schuld daran ist die Corona-Pandemie. „Wir haben ein Hygienekonzept geschrieben, Desinfektionsmittel bereitgestellt und von allen Teilnehmern spezielle Formulare ausfüllen lassen. Organisatorisch war das ein höherer Aufwand als die Jahre zuvor“, schildert Porsch.

Aber ein Aufwand, der sich gelohnt hat. Etwa 900 Kinder haben in den drei Wochen unter anderem am BMX-Workshop, am Fußballcamp, am Skateworkshop und am Sandsackboxen teilgenommen. An dem letzten drei Tagen lernt eine Gruppe in der Zirkusschule Jonglage und andere Kunststücke, die am Freitag in einer kleinen Aufführung präsentiert werden. Dass es dieses Jahr weniger Teilnehmer gab als in den Vorjahren, war den Verantwortlichen klar. Schließlich mussten die Gruppen deutlich kleiner gestaltet werden. Ausgelastet waren sie allemal. „Teilweise mussten wir auch Kindern eine Absage erteilen, weil die maximale Anzahl schon erreicht war“, bedauert Reiner Hilken, Leiter des Jugendbunkers.

Gleichzeitig bedankt er sich bei allen Kooperationspartnern, ohne die die Veranstaltung nicht möglich gewesen sei. Bei Manfred Hans vom Lions Club Leverkusen und bei Lorenz Smidt vom Lions Club Leverkusen Rhenania für die finanzielle Unterstützung, bei Angela Hillen vom Fachbereich Kinder und Jugend der Stadt und bei allen ehrenamtlichen Helfern, die in ihrer Freizeit mit anpacken und so den Kindern eine bestmögliche Zeit bescheren. Es sei wichtig, dass im Rahmen der Möglichkeiten solche Angebote geschaffen werden, sagt Hillen. „Die Zuschüsse des Landes für die Ferienbetreuung in den Schulen wurden kaum abgerufen, weil es so kurzfristig war. Schade, dass man das nicht für solche Projekte mitnutzen konnte“, ergänzt sie.